IS chôn sống thành viên của nhóm vì bỏ chiến trường

Theo RT, số lượng chính xác các chiến binh bị chôn sống chưa rõ ràng. Hãng tin AhlulBayt (ABNA) ghi nhận 35 tay súng bị hành quyết, trong khi tờ Iraqi News đưa tin IS đã chôn sống 45 thành viên của nhóm khủng bố với cáo buộc bỏ trốn khỏi chiến trường.

Các vụ hành quyết trên diễn ra ở ngoại ô Qayyarah, cách phía nam TP Mosul, Iraq chừng 60 km, theo nguồn tin giấu tên của ABNA.

Theo các báo cáo, những tay súng bị chôn sống bị cáo buộc chạy trốn khỏi chiến trường trong lúc đụng độ với lực lượng chính phủ ở làng Bashir, phía nam TP mỏ dầu Kirkuk, Iraq.



IS chôn sống một thành viên của nhóm. Nguồn: RT

Một nguồn tin giấu tên khác xác nhận với Iraqi News rằng: “IS đã chôn sống các thành viên của nhóm, những người bỏ trốn khỏi trận chiến al-Bashir, trong một ngôi mộ”.



Theo truyền thông, hôm 9-5, bộ chỉ huy IS đã bắn chết hàng chục tay súng của nhóm ở làng al-Hadar, phía nam Mosul cùng với lý do bỏ trốn khỏi trận chiến ở tỉnh Anbar.

Việc sát hại chính thành viên của nhóm khủng bố cho thấy tinh thần của các tay súng ngày càng sa sút khi ngày càng nhiều chiến binh tìm cách bỏ trốn. IS hiện đang lâm vào tình cảnh thiếu nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính do các cuộc không kích cũng như các cuộc tấn công dưới đất của lực lượng chống khủng bố ở cả Iraq lẫn Syria.

Lực lượng Iraq và người Kurd chống IS dưới sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã khởi động cuộc tấn công vào tỉnh Ninevehin hồi tháng 3 nhằm giành lại Mosul đang bị những kẻ thánh chiến kiểm soát từ năm 2014. Trong vài tháng qua, các cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt một lượng lớn thủ lĩnh của IS ở Iraq.