IS chuẩn bị mở thêm ‘chiến trường’ mới

IS đang “chuẩn bị những kế hoạch quân sự để thành lập một tiểu vương quốc Hồi giáo tại Lebanon thật sớm”, một nguồn tin bí mật thông báo với hãng tin Daily Star của Lebanon.

Báo cáo này còn thêm rằng các chiến binh Hồi giáo đang chuẩn bị thành lập một “ủy ban quân sự” để giám sát “vấn đề về Lebanon” và “coi Lebanon là một phần của nhà nước (Hồi giáo IS – NV)”.

Các chiến binh IS đang yêu cầu các chiến binh ở miền Bắc Syria hỗ trợ họ xâm chiếm lãnh thổ nước láng giềng Lebanon. Nguồn tin bí mật cho biết, các cuộc thỏa thuận để thiết lập quyền chỉ huy của IS cho “tiểu vương quốc” Lebanon đang được giám sát bởi một chiến binh người Syria là Khalaf al-Zeyabi Halous, mật danh 'Abu Musaab Halous', nhân vật từng đóng vai trò then chốt trong cuộc tấn công chiếm giữ “thần tốc” tỉnh Raqqa phía Bắc Syria.



Các chiến binh IS diễu hành tại thành phố Raqqa, Syria (Nguồn: RT)

Abu Musaab Halous vừa mới đến thăm các chỉ huy IS tại khu vực Qalamoun vùng biên giới của Lebanon-Syria, để bàn bạc về việc thiết lập đội hình tấn công tại biên giới. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ báo cũng cho biết, nhiệm vụ này không nhận được sự hỗ trợ “bởi thế lực ủng hộ IS” trong vùng.

Trong khi đó, một đảng phái có ảnh hưởng tại Lebanon đã nhận được thông tin những phần tử cực đoan đang tích cực tuyển dụng người đánh bom liều chết để “nhắm vào các nhóm người Shiite tại Beirut và vùng ngoại ô phía Nam, cũng như các khu vực của Pháp và phương Tây”.

Các sứ quán Iran tại Beirut là những mục tiêu chính. Sứ quán Iran trước đó đã bị những kẻ cực đoan nhắm đến vào tháng 11-2013 làm 23 người chết và ít nhất 160 người bị thương.

Lực lượng an ninh Lebanon đã ở trong tình trạng báo động cao trong những tháng gần đây. Thiếu tướng Abbas Ibrahim, người đứng đầu Cục An Ninh của Lebanon, đã cảnh báo vào tháng 1 rằng số lượng các chiến binh IS tại vùng biên giới đang tăng lên 1000 người, và những cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh quốc gia và những chiến binh Hồi giáo đã xảy ra.

Ngoài lực lượng của chính phủ, người Cơ đốc giáo Lebanon cũng đang tự vũ trang để bảo vệ đất nước và gia đình mình chống lại những kẻ cực đoan.