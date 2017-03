IS chuyển sang nghề nuôi cá, bán xe để kiếm tiền

Theo Reuters, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kiếm được hàng triệu USD một tháng nhờ vào việc điều hành các đại lý phân phối ô tô và các trang trại nuôi cá ở Iraq, bù lại khoản lỗ từ dầu sau những thiệt hại trên chiến trường.



Trước đây, các chuyên gia an ninh ước tính thu nhập hằng năm của IS nằm ở mức 2,9 tỉ USD, phần lớn đến từ các kho dầu khí ở Iraq và Syria.

Kể từ khi liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tăng cường không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng tài chính của IS để làm giảm khả năng của chúng trong việc chiết xuất, lọc và vận chuyển dầu, nhóm này buộc phải cắt giảm lương của các chiến binh.

Tuy nhiên, các chiến binh IS một lần nữa dường như đã khắc phục những hạn chế này. “Cơ chế tài chính hiện nay của IS đã thay đổi so với hai năm trước” - một báo cáo của tòa án điều tra trung ương Iraq dẫn lời Thẩm phán Jabbar Abid al-Huchaimi cho biết.



Các cuộc không kích của Nga và liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã gây ra nhiều thiệt hại cho IS. Ảnh: REUTERS

“Sau khi các lực lượng vũ trang Iraq giành quyền kiểm soát một số khu vực khai thác dầu mà IS dùng để tài trợ cho các hoạt động của mình, nhóm khủng bố này đã nghĩ ra các biện pháp phi truyền thống để trả lương cho các chiến binh và phục vụ hoạt động của chúng” - báo cáo cho biết thêm.

Theo báo cáo, việc đánh bắt cá ở hàng trăm hồ phía bắc Baghdad đã đem về cho IS hàng triệu USD một tháng. Trong khi một vài người trốn khỏi khu vực, bỏ lại các nông trại thì một số khác đồng ý hợp tác với IS nhằm tránh bị tấn công.

“IS xem Baghdad là một trung tâm tài chính và nơi có nguồn thu chủ yếu” - Huchaimi nói. Các trang trại nuôi cá vốn cung cấp thu nhập cho các chiến binh thánh chiến kể từ năm 2007 khi tổ chức al Qaeda còn hoạt động mạnh nhưng cơ chế này chỉ nhận được sự chú ý của các nhà chức trách trong năm nay.

Các chiến binh IS ngoài ra cũng đánh thuế đất nông nghiệp và áp đặt 10% thuế trên gia cầm cùng các khoản thuế khác trên một loạt các mặt hàng nhập vào khu vực chúng kiểm soát. Nguồn thu mới cũng được tạo ra từ các đại lý phân phối xe hơi và các nhà máy trước đây do chính phủ Iraq điều hành.

Tuy nhiên, những nguồn thu mới này chỉ bù đắp một phần các khoản lỗ từ dầu. Công ty phân tích IHS (Mỹ) tuần trước cho biết doanh thu của IS đã giảm khoảng 1/3 kể từ mùa hè năm ngoái, còn khoảng 56 triệu USD/tháng.