IS công bố video dọa tấn công nước Anh

Theo The Independent, trong đoạn video do một cơ quan truyền thông của IS có trụ sở ở Raqqa công bố, năm người đàn ông trên thừa nhận đến từ lực lượng an ninh Anh và đã thực hiện hành vi gián điệp.



Một phiến quân IS trong đoạn video mới. (Nguồn: The Independent)





Đoạn video dài 10 phút cho thấy năm người đàn ông mặc bộ đồ màu cam, quỳ phục xuống đất trước năm phiến quân IS đeo mặt nạ, trong đó có một kẻ nói tiếng Anh rằng họ đã bị chính phủ Anh “từ bỏ”.

The Independent cho biết cũng có thông tin cho rằng năm người trên không phải là công dân Anh nhưng bị hành quyết vì làm việc cho liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu và còn cung cấp những hình ảnh và video từ bên trong Raqqa.

Trong video, một phiến quân sử dụng tiếng Anh lên tiếng chế nhạo Thủ tướng Anh David Cameron vì dám thách thức IS, gọi ông là một "kẻ khờ dại" và là “nô lệ của Nhà Trắng”. "Đây là thông điệp dành cho David Cameron" - một tay súng nói.

Tên phiến quân này còn đe dọa người dân Anh rằng sẽ có một ngày IS tấn công nước Anh và sẽ cai trị đất nước này bằng luật Shariah.

Nhóm này được cho là đã đẩy mạnh việc sản xuất các video tuyên truyền sau khi đánh mất thị trấn Ramadi vào tay quân đội và lực lượng dân quân Iraq.