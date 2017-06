IS cùng đường, phá đền thờ khai sinh ‘đế chế’

Theo Reuters, đền thờ trên là nơi Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh IS, tuyên bố thành lập một “đế chế” Hồi giáo vào năm 2014. “Việc phá hủy đền thờ al-Nuri và tháp al-Hadba là sự thừa nhận thất bại chính thức của IS” - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố ngày 22-6.



Tháp al-Hadba trước khi bị IS phá hủy. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, hãng tin Amaq của IS sau đó đã tố ngược máy bay Mỹ phá hủy đền thờ trên. Phía Mỹ sau đó bác bỏ cáo buộc này. “Chúng tôi không không kích khu vực đó” - Đại tá không quân Mỹ John Dorrian, người phát ngôn liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, trả lời Reuters. Thiếu tướng Mỹ Joseph Martin, chỉ huy liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq, gọi hành động phá hủy đền thờ và tòa tháp trên là “một tội ác chống lại người dân Mosul và toàn thể đất nước Iraq”.

Đền al-Nuri được xây vào năm 1172. Baghdadi đã tuyên bố là “quốc vương” của IS tại bục giảng của đền thờ này vào ngày 4-7-2014. Lá cờ đen của nhóm phiến quân đã được treo trên tháp nghiêng al-Hadba kể từ tháng 6 cùng năm. Các hình ảnh của quân đội Iraq cho thấy đền thờ và tòa tháp trên đã gần như bị san phẳng hoàn toàn, nằm giữa các ngôi nhà nhỏ của khu phố cổ.