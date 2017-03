IS đang bị vây hãm ở Iraq và Syria

Các lực lượng Iraq đang bao vây Fallujah và chuẩn bị chiến đấu trong nội ô. Máy bay của liên minh do Mỹ đứng đầu gia tăng không kích và đã tiêu diệt được Maher Al-Bilawi, chỉ huy IS tại Falluja. Để ngăn chặn lực lượng Iraq, IS đã sử dụng xe gài bom, đánh bom tự sát và lính bắn tỉa. LHQ đánh giá trong thành phố vẫn còn 50.000 người dân.

Tại Syria, liên minh đang tăng cường ném bom ở tỉnh Raqqa để yểm trợ cho lực lượng bộ binh người Kurd và Ả Rập bao vây IS với lực lượng đặc nhiệm Mỹ làm cố vấn. Hiện thời vẫn còn 300.000 dân bên trong Raqqa. IS đã ban hành lệnh cấm dân tản cư.





Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin IS đang đưa quân đánh quân nổi dậy Syria ở hai thành phố chiến lược Azaz và Marea gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng Điều phố nhân đạo của LHQ cho biết có 100.000 dân bị mắc kẹt giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và mặt trận trong khi biên giới đã đóng cửa.