IS đang gấp rút đào tạo không quân?

IS sở hữu không quân?

Rami Abdulrahman, người điều hành “Đài quan sát Syria vì nhân quyền” của Anh cho biết, IS đang luyện tập sử dụng 3 máy bay mà chúng chiếm được tại sân bay quân sự al-Jarrah phía đông thành phố Aleppo (Syria).

Hiện tại thông tin trên vẫn chưa được xác thực. Trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ cũng khẳng định không phát hiện dấu hiệu hoạt động nào của máy bay chiến đấu IS tại Syria.



IS được cho là đang đào tạo phi công để lái các máy bay MiG 21 và MiG 23 chiếm được từ không quân Syria (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ đang tổ chức ném bom các căn cứ quân sự của IS ở Syria và Iraq. Lực lượng phiến quân IS đã chiếm được nhiều vũ khí hiện đại của quân đội Iraq và Syria. Một số căn cứ quân sự của 2 nước cũng đã bị IS chiếm đóng.

Tuy nhiên, nếu những thông tin trên được xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên IS được chứng minh sở hữu không quân.

Abdulrahman cho biết: “Chúng đang được đào tạo bởi những sỹ quan không quân Iraq từng phục vụ dưới thời Saddam Hussein”.

Khu căn cứ của IS nằm ở phía Bắc tỉnh Aleppo, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 45 dặm về phía Nam. Các nhân chứng cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần nhìn thấy những phi đội cất cánh từ sân bay, bay vòng quanh rồi hạ cánh trở lại.”

Các chuyến bay đều nằm ở độ cao thấp và chỉ kéo dài từ 5 đến 10 phút rồi hạ cánh. Chính phủ Syria chưa đưa ra lời giải đáp nào và truyền thông trong nước cũng không hề đề cập đến việc này.

Không rõ là liệu những phi cơ này có được trang bị vũ khí hay phi công có thể bay được đường dài hay không, nhưng theo như những lời nhân chứng thuật lại thì đây có lẽ là máy bay MiG 21 hoặc MiG 23 đã bị IS chiếm lại từ quân đội Syria.

Quân đội Mỹ tiếp tục giám sát

Người phát ngôn của Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ Colonel Patrick Ryder nói rằng: “Chúng tôi không biết là IS sẽ tiến hành không kích ở Syria hay ở nơi nào khác.”

“Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của IS ở Syria và Iraq. Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành không kích các thiết bị, cơ sở vật chất, máy bay chiến đấu và các căn cứ quân sự của chúng tại bất cứ đâu.”

Tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ, nói rằng ông chưa thể xác thực được những nghi vấn phi công Iraq đã gia nhập IS hay chưa.

Trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Lloyd Austin nói rằng: “Chúng tôi không có bất kì nguồn tin nào về việc IS sử dụng máy bay chiến đấu. Tôi chưa thể xác nhận việc này được. Chúng tôi cũng không có bất kì thông tin nào cho thấy phi công Iraq đào ngũ và gia nhập IS.”

Các mạng xã hội “thân IS” trước đây từng đăng tải hình ảnh về những chiếc máy bay IS chiếm được từ Syria. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, những máy bay này không thể sử dụng được.

Vùng phía Đông thành phố Aleppo là một trong những căn cứ chính của IS ở Syria. Tổ chức này hiện đã kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Syria.