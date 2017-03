'IS đang nhắm vào Malaysia'

Ngày 22-2, Cảnh sát trưởng thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) Datuk Tajudin Md Isa khẳng định tình trạng an ninh Kuala Lumpur rất tốt, theo báo AFP. Đến thời điểm này cảnh sát Malaysia không dò được thông tin tình báo nào cho thấy Kuala Lumpur sẽ bị tấn công khủng bố.



Tuyên bố của ông Datuk Tajudin Md Isa bắt nguồn từ cảnh báo ngày trước đó của Bộ Ngoại giao Úc rằng thủ đô Kuala Lumpur và một số TP của Malaysia có nguy cơ sẽ xảy ra khủng bố, đề nghị người nước ngoài đặc biệt người phương Tây ở Malaysia cảnh giác vì họ có thể là mục tiêu.

Ông Datuk Tajudin Md Isa cho biết cảnh sát đã tăng cường công tác an ninh, giám sát trong vài tháng qua và đã bắt giữ nhiều người bị cho là lên kế hoạch thực hiện khủng bố tại các địa điểm giải trí ở Kuala Lumpur.

Tháng trước cảnh sát Malysia bắt bảy nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, có liên quan phần tử cực đoan người Indonesia Bahrun Naim đang chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Syria.



Cảnh sát và chó nghiệp vụ được triển khai tuần tra ở một nhà ga tàu điện trên không Bangkok (Thái Lan) ngày 21-2. Ảnh: BANGKOK POST

Tại Thái Lan ngày 22-2, an ninh tại các địa điểm công cộng, du lịch và biên giới cũng được tăng cường sau thông báo nguy cơ khủng bố của Úc.



Trước đó Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Ransibrahmanakul đã họp với các cơ quan tình báo, an ninh, nhập cư bàn về cảnh báo của Úc và khả năng Thái Lan sẽ là mục tiêu khủng bố của IS trong tình hình IS đang mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Indonesia và Malaysia.

Ông Srivara Ransibrahmanakul cho biết theo các báo cáo tình báo Thái Lan thì nước này chưa có mặt phần tử IS. Nhưng Thái Lan có nguy cơ bị IS xâm nhập qua ngả Malaysia.