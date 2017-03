IS đe dọa các nước Đông Á

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trở thành một mối đe dọa ngày càng lớn tại Đông Á, kể cả Nhật, theo báo cáo chiến lược đánh giá Đông Á của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật năm 2016 công bố ngày 25-3.

Các báo cáo trước thường đề cập đến chủ đề Mùa xuân Ả rập. Đây là lần đầu tiên báo cáo chiến lược đánh giá Đông Á đề cập đến IS và ảnh hưởng của nhóm này ở châu Á.

Theo báo cáo, IS đang nhắm vào những người gốc Á và các đại sứ quán châu Á ở Trung Đông với tham vọng mở rộng lãnh thổ cũng như chiêu mộ chiến binh từ châu Á.

Báo cáo này được công bố ba ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người đàn ông Nhật 23 tuổi bị nghi ngờ cố gắng vượt biên sang Syria để tham gia lực lượng IS. Người này đã bị trục xuất và quay về Nhật vào ngày 24-3.



Năm 2014 một sinh viên Nhật đã lên kế hoạch du lịch đến Syria với ý định gia nhập IS.

Báo cáo cho rằng số lượng người Nhật mà IS đang đến nhắm làm nạn nhân ngày càng tăng. Đầu tháng 3 xuất hiện một đoạn video cho thấy nhà báo người Nhật Jumpei Yasuda bị bắt làm con tin. Nhà báo Jumpei Yasuda mất tích sau khi đến Syria vào cuối tháng 7-2015. Chưa rõ nhóm nào thực hiện vụ bắt cóc này.



IS công bố video sát hại nhà báo Kenji Goto và nhà thầu Haruna Yukawa. (Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL)



Năm 2015, IS đã sát hại hai công dân Nhật - nhà báo Kenji Goto và nhà thầu an ninh tư nhân Haruna Yukawa sau khi yêu cầu đòi tiền chuộc 2 triệu đô la bị từ chối. IS cũng đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào đại sứ quán Nhật tại Indonesia, Malaysia, Bosnia và Herzegovina.



Báo cáo cũng nhấn mạnh IS đang nhắm đến mở rộng lãnh thổ vào Trung Quốc. Mục tiêu là khu tự trị Tân Cương.



Báo cáo cũng đánh giá IS có thể ảnh hưởng đến tư thế quân sự của Mỹ trên bình diện thế giới, bao gồm cả khu vực châu Á.