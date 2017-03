IS đe dọa tấn công căn cứ không quân ở Hàn Quốc

Cục Tình báo quốc gia ghi nhận thông qua tài khoản Telegram, IS đã hô hào những kẻ ủng hộ trên thế giới báo thù cho Hồi giáo bằng cách tấn công các căn cứ ở Hàn Quốc. IS đã phát tán chỉ dẫn địa lý của 77 căn cứ không quân của Mỹ và NATO tại Hàn Quốc cùng với thông tin cá nhân của công dân 21 nước. Trong đó có thông tin về các đơn vị không quân Mỹ tại Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) và ở Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla).

Theo Cục Tình báo quốc gia, IS có được thông tin kể trên từ bọn tin tặc đánh cắp thông tin. Cục Tình báo quốc gia đã thông báo cho quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và chính phủ để có biện pháp bảo vệ phù hợp. Hồi tháng 11-2015, IS đã giới thiệu cờ của 60 nước trong liên minh chống IS, trong đó có Hàn Quốc. Đầu năm nay, IS đã công bố danh sách mục tiêu 20 công dân Hàn Quốc.