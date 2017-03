IS định đánh bom nhà ga Munich

Báo Jakarta Post (Indonesia) đưa tin ngày cuối năm 2015, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ ba nghi can có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch tại tỉnh Trung Sulawesi. Trước đó đã có hơn 10 tên bị bắt. Ngày 30-12-2015, đại sứ quán Mỹ tại Jakarta đã phát cảnh báo khẩn cấp kêu gọi các công dân Mỹ cảnh giác về an ninh tại các bãi biển du lịch trên đảo Lombok của Indonesia trong dịp năm mới. ______________________________ 550 cảnh sát đã được triển khai ngay sau khi có thông tin sẽ xảy ra đánh bom tự sát ở nhà ga trung tâm Munich và nhà ga Pasing.