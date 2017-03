IS dọa tàn sát cử tri Mỹ vào ngày bầu cử

Theo Times Of India, Ritz Katz, Giám đốc nhóm tình báo SITE, nói trên Twitter rằng lời đe dọa này xuất hiện trong một bài luận của trung tâm phương tiện truyền thông Al Hayat của IS. Theo đó, IS tuyên bố nhóm đã “đến để tàn sát các người và đập tan những hòm phiếu của các người”, đồng thời đề nghị những người Hồi giáo không đi bầu.



IS dọa tàn sát cử tri Mỹ, đập hòm phiếu vào ngày bầu cử. Ảnh: Fortune

IS tuyên bố không có khác biệt giữa đảng Dân chủ hay Cộng hòa trong "chính sách chống Hồi giáo và người theo đạo Hồi". Ông Katz cho hay IS muốn tấn công ngày bầu cử để làm gián đoạn quy trình và thu hút sự chú ý của truyền thông.

Bài luận viết bằng tiếng Anh, bao gồm một bức ảnh của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Tim Kaine, cùng với một bức ảnh của Khizr Khan, cha của một binh sĩ Mỹ theo đạo Hồi hy sinh trong một trận chiến, đang cầm một bản sao của Hiến pháp Mỹ trong một bài phát biểu tại hội nghị quốc gia dân chủ.

Theo USA Today, các quan chức tình báo Mỹ tuần trước cảnh báo nhóm khủng bố al-Qaeda có thể tấn công vào ngày 7-11 ở các bang New York, Virginia, Texas. Họ đang đánh giá mức độ tin cậy của những mối đe dọa khủng bố vào ngày bầu cử.