IS đứng bán gà, bán trứng trên đường phố kiếm tiền

Tạp chí Newsweek ngày 3-5 nhận định IS đang rơi vào đường cùng khi nguồn dự trữ tiền mặt của nhóm này đang dần cạn kiệt do bất ổn ở Libya và chiến dịch không kích của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria.



“Khi IS chiếm được Sirte, chúng đã cướp bóc nhiều tài sản, gồm các trang trại và một số trang trại này là các trang trại nuôi gà với quy mô rất lớn” - một cư dân chạy khỏi thành phố Sirte tên Ali nói với Middle East Eye.

“Người thân của tôi nói cho tôi biết rằng người ta hiện có thể nhìn thấy các chiến binh IS trong trang phục màu đen với khuôn mặt bịt kín đứng trên đường phố rao bán trứng và gà” - người này nói. “Và chúng đang bán gà với giá rất rẻ chỉ một hoặc hai dinar (đơn vị tiền tệ Libya)”.



Một nhóm chiến binh IS hoạt động ở Đông Libya. (Ảnh: NEWSWEEK)



IS hiện đang bị nhiều lực lượng quốc tế khác nhau bủa vây ở Iraq, Syria cũng như Libya và chỉ có thể tạo ra nguồn tiền mặt từ việc đánh thuế các cư dân sống trong khu vực chúng kiểm soát hoặc thông qua các phương tiện bất hợp pháp như bán cổ vật, dầu mỏ và buôn bán nô lệ tình dục.

Các ngân hàng tại Sirte đã đóng cửa và hệ thống liên lạc qua điện thoại cũng ngưng hoạt động trong thành phố. Việc khó tiếp cận với các nguồn quỹ và kiểm soát các nguồn tài nguyên ở Sirte bởi IS đã tạo ra một thị trường chợ đen ở thành phố biển này.

Một số cư dân thậm chí đi tới khu vực Al-Jufra gần đó để mua thuốc lá với mức giá chính thức của Libya do giá cả cao ngất ngưỡng tại Sirte, một người đàn ông tự xưng cư dân của Sirte nói với tạp chí Newsweek.

“Al-Jufra nằm gần thành phố Sirte. Giá cả nằm ở mức bình thường tại tất cả thành phố, ngoại trừ Sirte” - người đàn ông nói. “Nếu chúng bắt gặp bạn hút thuốc lần đầu, bạn sẽ bị đánh đập, lần thứ hai cũng bị đánh chúng đập nhưng đến lần ba thì có thể bị chúng giết chết”.

Các chiến binh IS còn áp đặt thuế đối với những người bán hàng, các chủ sở hữu bất động sản ven biển cũng như các nhánh Hồi giáo bảo thủ khác. Trước đó, một số báo cáo cho biết IS còn bán cá và bán xe để bù lại khoản lỗ từ dầu mỏ.