IS giết 280 người ở khu vực Nga viện trợ nhân đạo

Các nhân chứng cho biết: “Vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra tại ngôi làng al-Bagilya ở Deir ez-Zor, 280 người trong đó có cả phụ nữ, trẻ em và người già đã bị sát hại. Lý do được đưa ra là họ đã hợp tác với quân đội Syria”.



Tỉnh trưởng của tỉnh Deir ez-Zor cho biết quân đội Syria đã giải phóng làng al-Bagilya. (Ảnh: AFP)

Cũng theo nguồn tin địa phương, các chiến binh Hồi giáo bị cấm ở Nga đã tiếp tục vụ thảm sát, “giết chết toàn bộ các gia đình.” Trước đó, các phần tử cực đoan đã xâm nhập vào mũi phía bắc của tỉnh Deir ez-Zor.

Trong một diễn biến liên quan, tỉnh trưởng của tỉnh Deir ez-Zor ông Mohammad Qaddur Ajnyyja hôm 17-1 cho biết lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng được làng al-Bagilya khỏi các chiến binh Hồi giáo.

Tỉnh trưởng Ajnyyja cho biết: “Đêm qua, các chiến binh IS đã xâm nhập vào làng al-Bagilya và thảm sát toàn bộ các gia đình. Quân đội đã tiến thẳng đến khu vực này để cứu nguy cho người dân. Quân đội đã đụng độ với các chiến binh IS, họ bị tổn thất đáng kể. Số chiến binh chạy thoát thành công đã trốn sang khu vực do IS kiểm soát”.