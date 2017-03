IS giết bà mẹ trẻ vì cho con bú dưới gốc cây

Theo The Australian News, bà mẹ trẻ tìm đến một gốc cây rồi dùng burqa màu đen che cho con bú khi đứa bé đang khát sữa. Hành động này của cô đã bị Lữ đoàn al-Khansaa - “biệt đội cảnh sát” toàn nữ do IS lập ra phát hiện.



Lữ đoàn al-Khansaa của IS. Nguồn: Al Jazeera

"Một nữ cảnh sát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giật lấy đứa bé, đưa nó cho một phụ nữ khác rồi giết chết bà mẹ trẻ" - Aisha, từng sống ở Raqqa và đang định cư tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

Phương tiện truyền thông xã hội ủng hộ IS sau đó tuyên bố rằng bà mẹ trẻ này đã bị đánh què trước khi bị giết vì vi phạm quy tắc công cộng.

Lữ đoàn al-Khansaa được thiết lập cách đây 18 tháng, chịu trách nhiệm duy trì "sự trong sạch nơi công cộng" tại những khu vực IS kiểm soát. Nhóm này gồm phụ nữ Bắc Phi, Ả Rập vùng Vịnh, Iraq, Cộng hòa Chechen và Tây Âu.

Uớc tính có khoảng 60 phụ nữ Anh gia nhập Lữ đoàn al-Khansaa, trong đó có Glaswegian Aqsa Mahmood, 20 tuổi, được cho là một thành viên chủ chốt của nhóm cảnh sát.

Người dân địa phương cho biết họ đã rất sốc trước hành vi của lữ đoàn này.