IS gọi ông Trump là “kẻ ngốc”

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 4-4 lần đầu tiên ra thông điệp chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump là một “kẻ ngốc” đang khiến nước Mỹ “chết chìm”.

“Nước Mỹ đang chết chìm và chẳng có vị cứu tinh nào, trở thành nạn nhân của các chiến binh Hồi giáo trên khắp trái đất. Nước Mỹ đang suy sụp, và dấu hiệu kết thúc đã rõ ràng. Thực tế rõ ràng là Mỹ đang được một kẻ ngốc điều hành, một kẻ không biết Syria hay Iraq hay Hồi giáo là gì” – Reuters dẫn lời người phát ngôn IS Abi al-Hassan al-Muhajer nói trong một đoạn ghi âm công bố trên mạng nhắn tin Telegram.





Một tay súng IS ở TP Raqqa (Syria). Ảnh: REUTERS



Trong chiến dịch tranh cử ông Trump từng nói tiêu diệt IS là một ưu tiên của ông. Vài ngày sau khi nhậm chức ông Trump đã ký một bản ghi nhớ tăng cường nỗ lực tiêu diệt IS. Tuần trước Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lại một lần nữa khẳng định quyết tâm này.

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu hỗ trợ tái chiếm các căn cứ Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria) từ tay IS, và ông Trump hiện đang muốn đẩy mạnh hơn các chiến dịch này. Mất hai căn cứ này sẽ là đòn chí tử với IS, vốn đang gặp nhiều khó khăn trong hai cuộc chiến này, đặc biệt ở căn cứ Mosul.