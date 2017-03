IS hăm dọa Bỉ

Báo Japan Times (Nhật) đưa tin ngày 25-3, Viện Nghiên cứu quốc phòng Nhật đã công bố báo cáo chiến lược Đông Á 2016. Báo cáo nhận định IS đang trở thành mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với Đông Á khi nhắm đến mục tiêu là người dân châu Á và đại sứ quán các nước châu Á ở Trung Đông, đồng thời tuyển mộ các tay súng nước ngoài từ châu Á. Riêng đối với Nhật, IS đã bắt cóc và sát hại công dân Nhật. Đây là lần đầu tiên báo cáo đề cập đến mối đe dọa IS. Báo cáo nêu trên được Bộ Quốc phòng công bố hằng năm kể từ năm 1996. Ba ngày trước khi báo cáo được công bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nam thanh niên Nhật 23 tuổi định vượt biên giới sang Syria gia nhập IS. Thanh niên này đã bị trục xuất và trở về Nhật đêm 25-3. Năm ngoái IS đã xử tử hai công dân Nhật Kenji Goto và Haruna Yukawa sau khi đòi tiền chuộc 2 triệu USD không được. IS cũng đã hăm dọa tấn công các đại sứ quán Nhật ở Indonesia, Malaysia và Bosnia-Herzegovina.