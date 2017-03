IS hành quyết 100 tay súng nước ngoài tìm cách đào thoát

Một tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: Reuters)

Tờ Financial Times ngày 20/12 đưa tin nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 100 tay súng người nước ngoài, là những thành viên IS đã tìm cách đào thoát khỏi thành trì của nhóm này ở thành phố Raqqa (Syria).Theo báo trên, các tay súng ở Raqqa cho biết IS đã thành lập một lực lượng “quân cảnh” để tăng cường kiểm soát các tay súng nước ngoài, những người không báo cáo công việc được giao.Hàng chục ngôi nhà đã bị lục soát và nhiều phần tử thánh chiến đã bị bắt giữ. Một số chiến binh đã tỉnh ngộ trước những thực tế giao tranh ở Syria.Một nhà hoạt động vốn phản đối cả IS lẫn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ông “xác nhận 100 vụ hành quyết” các tay súng nước ngoài thuộc IS đã tìm cách rời bỏ “thủ đô” trên thực tế của lực lượng này./.

Theo vietnamplus