IS hành quyết hai con tin gốc Na Uy và Trung Quốc

Trả lời báo chí, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cho biết Bộ Ngoại giao nước này nghi ngờ người đàn ông bị giết có tên Ole Johan Grimsgaard-Ofstad. Được biết ông Grimsgaard-Ofstad đang theo học thạc sĩ ngành khoa học chính trị. Người này đã bị IS bắt giữ từ tháng 1 song Na Uy không đồng ý trả tiền chuộc cho IS. Bà Solberg lên án vụ giết hại và cho biết chính phủ vẫn đang xác nhận vụ việc.



Tại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh đã bị rúng động bởi thông báo này và vẫn đang xác minh vụ hành quyết công dân nước này.



IS từng "rao bán" hai con tin người Na Uy (trái) và Trung Quốc (phải).

Theo Tân Hoa xã, chính quyền Trung Quốc đã tìm cách giải cứu con tin. Vào tháng 9, Bộ Ngoại giao nước này đã thông báo một công dân nước này đang bị IS bắt giữ. IS cho biết người đàn ông Trung Quốc 50 tuổi có tên là Fan Jinghui, làm nghề tư vấn tự do tại Bắc Kinh.

Trong số trước đó của tạp chí mạng Dabiq do IS phát hành, lực lượng này đã đăng ảnh hai người đàn ông cạo trọc đầu và mặc quần áo vàng. Tạp chí chú thích đó là hai người Na Uy và Trung Quốc đã bị chính quyền nước họ “bỏ rơi” không chịu trả tiền chuộc.

Trong số mới nhất của Dabiq còn có đăng một hình ảnh được chú thích là quả bom tự tạo của IS đã hạ chiếc máy bay của Nga tại Ai Cập vào tháng rồi, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay.