IS huấn luyện trẻ em ám sát các nguyên thủ quốc gia

Theo Mirror, một đoạn video mang tên "Dấu chân Cha tôi" (The Footsteps of My Father), dài 14 phút, khép lại với cảnh hai bé trai người Pháp hành quyết hai tù nhân. IS khẳng định những tù nhân này đều thuộc lực lượng chính quyền Syria, một người là binh sĩ, người kia là gián điệp.

Họ bị ép ngồi trên nền đất, bịt mắt và mặc một bộ áo liền quần màu da cam. Hai đứa trẻ xuất hiện trong đoạn phim tỏ ra rất bình tĩnh lúc bóp cò súng giết hại các tù nhân.



Hình ảnh trong video cho thấy các chiến binh nhí của IS tập bắn với mục tiêu là ảnh của các nhà lãnh đạo thế giới. (Nguồn: Mirror)

Video mở màn bằng những hình ảnh của thủ đô Paris (Pháp), trong đó có tháp Eiffel hay dòng sông Seine. Video sau đó cho thấy hình ảnh của máy bay hãng hàng không Pháp Air France trước khi chuyển sang cảnh một nhóm trẻ em, bao gồm cả hai bé trai kể trên, đang luyện tập.

Chúng tập bắn vào ảnh của hàng loạt nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng thống Pháp Francois Hollande.



Kể từ khi thành lập, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sử dụng trẻ em trong các cuộc chiến lẫn trên mặt trận tuyên truyền. IS thường tung ra những video cho thấy các chiến binh nhí với những kỹ năng chiến đấu và được trang bị vũ khí kỹ lưỡng.

Tháng 2 năm nay, IS đã tung video cho thấy một chiến binh nhí bốn tuổi có biệt danh Jihadi Junior đã ấn nút kích hoạt bom từ xa để nổ tung ba tù nhân của IS.