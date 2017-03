IS kêu gọi giết hại công dân các nước tham gia liên minh của Mỹ

Một tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters và AFP, trong một thông điệp được đăng tải trên mạng bằng nhiều thứ tiếng, người phát ngôn của IS Abu Mohammed Al-Adnani nhấn mạnh rằng chiến dịch can thiệp quân sự của liên minh do Mỹ cầm đầu sẽ là "chiến dịch cuối cùng của những kẻ thập tự chính."Al-Adnani khẳng định chiến dịch này sẽ bị bẻ gãy và đánh bại như những chiến dịch trước đó, đồng thời hối thúc các tín đồ Hồi giáo ủng hộ IS tấn công người Mỹ, Pháp, Canada, Australia cũng như các nước khác.

Mỹ và Pháp đang tiến hành những cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq, đồng thời tìm cách xây dựng một liên minh quốc tế chống lại tổ chức được coi là mối đe dọa toàn cầu này./.

Theo Vietnam+