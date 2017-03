IS kêu gọi tín đồ Hồi giáo thế giới 'thánh chiến' chống Nga, Mỹ

Phát ngôn viên Abu Mohammad al-Adnani của tổ chức IS cho biết: “Thanh niên Hồi giáo có mặt ở khắp nơi, hãy cùng khởi động thánh chiến để chống lại cuộc chiến tranh viễn chinh chống lại Hồi giáo mà Nga và Mỹ đang tiến hành.”



Mỹ và Nga đang riêng rẽ tiến hành các chiến dịch không kích ở Syria, với mục tiêu chủ yếu là IS.



Chiến binh IS cầm cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc diễu hành quân sự dọc theo các con đường ở tỉnh Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi trên được phát hành dưới dạng tin nhắn âm thanh, đã xác nhận về cái chết của Abu Mutaz Qurashi, tên thật là Fadhil Ahmad al-Hayali, chỉ huy quyền lực thứ hai của IS. Trước đó, nhiều tin tức đã đề cập đến việc một thủ lĩnh cấp cao của IS bị thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành ở Iraq hồi tháng 8.

Đoạn audio không đề cập đến thủ lĩnh cao nhất của IS là Abu Bakr al-Baghdadi. Tình hình sức khỏe và nơi ở của Baghdadi hiện đang là chủ đề được quan tâm khi đầu tuần này, đoàn xe hộ tống thủ lĩnh của IS bị không kích ở Iraq.