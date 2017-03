IS khoe ảnh bom gài trên máy bay Nga

Theo ABC News, bức ảnh được đăng trên số phát hành mới nhất của một tạp chí tiếng Anh của quân IS, có dòng chú thích: “Độc quyền - Hình ảnh về thiết bị nổ tự chế khiến máy bay Nga rơi”.



IS khoe ảnh về quả bom gài trên máy bay Nga. Ảnh: AP

Bức ảnh cho thấy một lon nước ngọt màu vàng Schweppes Gold, một loại soda phổ biến ở Ai Cập và vật bên cạnh dường như là kíp nổ làm bằng nhựa và kim loại. IS cũng đã công bố một bức ảnh mà chúng tuyên bố đó là hộ chiếu của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay Nga rơi.

Quân khủng bố IS trước đó đã tuyên bố chúng là thủ phạm đứng đằng sau vụ máy bay Nga rơi nhưng lại không nói chi tiết. IS tuyên bố hành động này nhằm trả đũa cho chiến dịch không khích Syria của Nga.

Quân khủng bố IS nói rằng chúng “đã tìm ra cách dàn xếp an ninh ở sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh” nhưng lại không nói rõ như thế nào. Chúng cho rằng kế hoạch ban đầu là bắn hạ một máy bay của một trong những nước tham gia liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Nhưng kế hoạch thay đổi sau khi Moscow bắt đầu mở chiến dịch không kích ở Syria vào cuối tháng 9.

Chiếc phi cơ của hãng Metrojet, Nga, khởi hành từ TP Sharm el-Sheikh, Ai Cập, đến St. Petersburg hôm 31-10 rơi xuống bán đảo Sinai, Ai Cập khiến toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng.

Nhà chức trách Nga hôm 17-11 cho biết một quả bom tự chế với sức công phá tương đương 1,5 kg TNT đã phát nổ trên phi cơ Airbus A321. Cơ quan an ninh Nga kết luận đây là hành động khủng bố.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ truy lùng cho bằng được những kẻ phải chịu trách nhiệm của vụ khủng bố máy bay này và tăng cường không kích vào các chiến binh cực đoan ở Syria.