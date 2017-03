IS kiếm hàng trăm triệu euro nhờ bán dầu cho... phe đối thủ

IS kiếm lợi từ dầu như thế nào? Sản xuất ở đâu? Nguồn dầu chính yếu của IS là dầu từ miền đông tỉnh Deir Ezzor, Syria. Đây là nơi có sản lượng lên đến 40.000 thùng/ngày. Các nhà máy ở Qayyara gần Mosul, Iraq sản xuất được 8.000 thùng/ngày. Khách hàng là ai? IS không xuất khẩu mà kiếm lợi từ việc bán nó ngay trong khu vực IS kiểm soát hoặc ngay trong lãnh thổ do phiến quân Syria kiểm soát, trong đó có nhiều người đang chiến đấu chống IS. Việc mua bán diễn ra như thế nào? Thương nhân chọn số lượng dầu cần được lọc theo hợp đồng. Hoặc thương nhân cho các xe tải nhỏ có người lái đến khu vực do IS kiểm soát để mua trực tiếp hoặc mua lại từ thị trường nhiên liệu địa phương. Hầu hết “thương nhân” đều muốn bán ngay lập tức khi có người hỏi mua và lợi nhuận thu được khoảng 7 euro/thùng. Nhiên liệu vào thị trường như thế nào? Sau khi dầu được tinh chiết, các thương nhân sẽ mua nó và ở giai đoạn này IS không lo vấn đề tiêu thụ nữa. Nhiên liệu được chuyển vào các chợ bán cho người dân địa phương.