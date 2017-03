IS kiểm soát nguồn nước 'giết người'

Nước máy tại thành phố Al-Tabaqa, phía tây của Raqqa, Syria đang bị ô nhiễm nặng nề. Nguồn nước nơi đây bẩn như bùn nâu, không thể uống được, bên trong xuất hiện nhiều loại côn trùng.



Đã có báo cáo về việc xuất “những con côn trùng màu trắng” dài bên trong nước máy bẩn giữa lúc có nhiều lo ngại rằng người dân đang phải gánh chịụ ngày càng nhiều các vấn đề về sức khỏe.

Theo trang web Raqqa Is Being Slaughtered Silently (RBSS), nguồn nước cung cấp đã 'không uống được' sau khi kỹ sư Ibraheem Othman trốn khỏi nhà máy nước. Trang này nói rằng họ đã liên lạc với các ông chủ IS, những người đã tiết lộ về việc trốn thoát của kỹ sư trên.



Nước máy tại thành phố Al-Tabaqa dưới sự kiểm soát của IS ở Syria đang bị ô nhiễm nghiêm trọng (nguồn: Daily Mail)

Theo RBSS, chất lượng nước uống tại đây đã trở nên tồi tệ sau khi vị kỹ sư IS phụ trách nhà máy này cuỗm số tiền mua các loại thiết bị chạy khỏi nhà máy.

Trang web trên nói rằng đã "không có các loại thuốc và hệ thống khử trùng" kể từ khi IS chiếm và kiểm soát thành phố.

Cuộc khủng hoảng chất lượng nước đã lún sâu hơn kể từ khi cơ sở hoạt động của nhóm nhân đạo Red Crescent bị đóng cửa hồi tháng Giêng năm nay. RBSS nói rằng tổ chức từ thiện này đã từng cung cấp clo để làm sạch nước và giúp duy trì hoạt động của các nhà máy nước trong khu vực.

Trang web còn nói thêm rằng bệnh tiêu chảy và các trường hợp kiết lỵ ở trẻ em đã tăng lên đến gấp hơn 600% mức bình thường ở Raqqa. Người dân đang cố gắng mua được nước đóng chai an toàn trong bối cảnh có các báo cáo về việc IS tăng tiền nước trong khu vực, RBSS nói.