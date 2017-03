IS lại nghĩ ra cách tử hình mới bằng thuốc nổ

Hãng tin AFP dẫn lời Rami Abdel Rahman, người đứng đầu của Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết IS hôm 25-10 đã "trói từng người trong ba con tin mà chúng bắt giữ từ Palmyra và khu vực ngoại ô TP này vào từng cột... và cho nổ tung ba trụ cột cổ trên".



Khaled al-Homsi, một nhà hoạt động đến từ Palmyra, nói IS vẫn chưa thông báo cho người dân địa phương các cá nhân bị xử tử là ai và lý do tại sao họ lại nhận "án hình phạt".

"Không có ai ở đó để chứng kiến vụ xử tử. Các trụ cột đã bị phá hủy và IS đã ngăn cản bất cứ ai tiếp cận địa điểm" - Homsi, người làm việc với các nhóm Ủy ban điều phối Palmyra tại địa phương, nói với AFP.



Hình ảnh được chụp từ vệ tinh hôm 31-8-2015 cho thấy ngôi đền cổ Bel đã bị IS phá hủy. (Ảnh: AFP)

Mohammad al-Ayed, cũng là một nhà hoạt động từ Palmyra, cho biết ba trụ cột trên "mang tính khảo cổ và có rất nhiều trụ cột như vậy vẫn còn hiện diện ở Palmyra".

"IS đang làm việc này để thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông, khi đó IS mới có thể nói rằng chúng là những "nhân vật phản diện nhất" và do đó chúng có thể nhận được sự chú ý từ mọi người" - al-Ayed nói với AFP.

Kể từ khi các chiến binh thánh chiến IS đánh chiếm và giành quyền kiểm soát TP Palmyra, chúng đã phá hủy nhiều địa điểm và các đồ tạo tác cổ, bao gồm ngôi đền nổi tiếng Bel và đền Baal Shamin, một số tháp an táng và cả Khải Hoàn Môn 2000 năm tuổi.