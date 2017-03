IS lại tung tiếp video hành quyết tù nhân người Kurd

Trước đó vào đầu tháng này, Chính phủ khu vực Kurdistan đã yêu cầu Washington tổ chức một chiến dịch giải cứu tại Iraq. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hơn 70 tù binh đã được giải cứu.



Hình ảnh chụp màn hình từ đoạn clip hành quyết các chiến binh người Kurd. (Nguồn: heavy.com)

Theo trang tin CNN, đoạn phim này do IS quay đã được đăng lên vào hôm 30-10. Trong phim, một chiến binh IS bịt mặt, nói tiếng Anh, đã hành quyết các chiến binh của lực lượng Peshmerga sau khi lên tiếng cảnh báo Tổng thống Mỹ Obama.

Ngay sau đó, một nhóm ba tù nhân khác cũng bị hành quyết, kèm theo một bảng chú thích bằng chữ Arab: “Các binh lính Pershmerga được người Mỹ tìm cách giải cứu”.

Việc tung các đoạn phim quay cảnh chặt đầu binh lính và nhân viên cứu hộ là động thái thường thấy của lực lượng vũ trang này kể từ khi chiếm được phần lớn Syria và Iraq vào năm 2014. Các lực lượng của người Kurd, cùng với cả binh lính Syria và Iraq hiện đang chiến đấu chống lại lực lượng này.