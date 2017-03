IS lập kế hoạch bắt cóc bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Theo Straits Times, từ nguồn tin tình báo, vào đầu năm này, cơ quan an ninh Malaysia đã bắt giữ hai phần tử khủng bố IS khi đang lên kế hoạch chi tiết bắt cóc các lãnh đạo cấp cao của Malaysia tới một địa điểm hẻo lãnh thuộc thung lũng Klang.



Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein. Ảnh: Reuters

Tờ Straits Times ngày 16-11, dẫn lời ông Datuk Ayob Khan, người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố Malaysia, thông tin về kế hoạch của bắt cóc táo tợn này. Theo đó, nhóm tay súng IS kể trên dự tính sau khi tiến hành bắt cóc, sẽ chuyển các con tin tới một ngôi nhà tại thung lũng Klang hẻo lánh, đồng thời gây sức ép, đòi thả các chiến binh IS bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ và giam tại nhà tù Sungai Buloh.

Toàn bộ quá trình bắt cóc sẽ được các tay súng IS quay video. Nếu đạt được thỏa thuận trao đổi với cơ quan chức năng Malaysia, nhóm IS sẽ tìm một nơi an toàn để trao đổi "con tin". Những bình luận này của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết nhiều nhà lãnh đạo Malaysia, kể cả ông đều nằm trong danh sách bắt cóc của bọn khủng bố.

Ông Ayob cho biết các nhân viên tình báo của Malaysia đã bí mật theo dõi kế hoạch này từ tháng 3-2015, trước cuộc họp của bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN được tổ chức tại Langkawi (Malaysia). Ông Ayob cho biết chiêu thức trao đổi tù nhân của IS là một hình thức tuyên truyền để “thúc đẩy” mạng lưới của chúng.

Ngoài ra, ông còn cảnh báo rằng tình hình ở Đông Nam Á có thể trở nên bất ổn nếu tên phiến quân Mahmud Ahmad, hay còn được biết tới là Abu Handzalah, thành công trong việc tập hợp được các nhóm khủng bố trong khu vực.

Mahmud Ahmad cùng những tên khác, vốn nằm trong danh sách truy nã của Malaysia từ tháng 4-2014, được xác định là những kẻ đang tìm cách triển khai kế hoạch táo tợn trên.

Hiện cảnh sát Malaysia đang thắt chặt giám sát an ninh tại tất cả điểm nhập cảnh lớn, đặc biệt là các sân bay để ngăn chặn các chiến binh tới từ Syria cũng như đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur tới đây.