IS lên kế hoạch khủng bố tàu điện ngầm tại Mỹ và Paris?

IS sẽ tấn công hệ thống tàu điện ngầm Mỹ và Pháp?



Ông al-Abadi thông báo chính quyền Iraq đã nắm được nguồn tin tình báo “rất đáng tin cậy” về âm mưu khủng bố tới đây của IS tại các nước phương Tây. Thông tin trên thu được từ các chiến binh IS bị bắt giữ ở Iraq hôm thứ Năm.Tin tức được xác nhận là đáng tin cậy sau khi phía Iraq tham khảo thêm nhiều chi tiết khác. Ông Abadi nhấn mạnh cuộc tấn công được dàn dựng từ trong lòng Iraq bởi mạng lưới khủng bố IS.

Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Thử tướng Iraq Haider al - Abadi trong Hội nghị Đại hội đồng LHQ (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, các quan chức của Mỹ và Pháp “hoàn toàn bất ngờ” trước thông tin này và khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng gì để xác thực lời cảnh báo của vị tân thủ tướng Iraq. Hiện nay, các nhà lãnh đạo thành phố New York đã quyết định đi làm bằng tàu điện ngầm để trấn an dân chúng rằng hệ thống giao thông này vẫn rất an toàn.

Nhiều quan chức Iraq cũng nghi ngờ về thông tin mà ông Abadi đề cập. Một nhân viên cao cấp chính phủ Iraq đánh giá những điều ngài Thủ tướng nói dựa trên “thông tin tình báo cổ lỗ” (ý nói thông tin tình báo này đã có từ rất lâu và bọn khủng bố đã từ ý định thực hiện – nd).

Ông Abadi không cung cấp thêm chi tiết nào. Một quan chức thân cận của ông vẫn khẳng định lực lượng tình báo Iraq đã phát hiện và chia sẻ thông tin về “mối họa nghiêm trọng” này đến cơ quan tình báo các đồng minh.

Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tiết lộ Washington vẫn chưa xác nhận bất kì một mối đe dọa nào cụ thể. Thêm vào đó, nếu phía Iraq có thông tin gì liên quan đến các hoạt động hoặc kế hoạch khủng bố thì nên chia sẻ với cơ quan tình báo và các nhà hành pháp Mỹ. Và phía Mỹ sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc mọi thông tin và phía Iraq đã thu được.

Về phía an ninh Pháp, một nhân viên chính phủ tiết lộ phía họ cũng không có thông tin nào củng cố cho khẳng định của ông Abadi.

Cả Mỹ và Pháp đều đã tiến hành nhiều đợt không kích phía IS trong lãnh thổ Iraq trong một chiến dịch do MỸ lãnh đạo nhầm tàn phá và hủy diệt tổ chức cực đoan người Sunni đang chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq và Syria này.

Ông Abadi tiết lộ thông tin tình báo này trong hoàn cảnh phía Iraq đang cố gắng tạo ra một tình huống để lôi kéo các nước phương Tây và Ả Rập tham gia vào chiến dịch này. Ông cho rằng vấn đề IS không chỉ là chuyện về quân sự mà còn là an ninh và tình báo. Và nhóm khủng bố trên đang có một kế hoạch toàn cầu, do vậy không nên đánh giá thấp tổ chức này.

Quan chức New York trấn an dân thường

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cùng các quan chức địa phương khác vẫn tỏ ra bình tĩnh trước cảnh báo trên. Các quan chức thậm chí còn lên lịch đi lại bằng tàu điện ngầm để trấn an nhiều triệu hành khách.

Cục Tình báo trực thuộc Sở Cảnh sát New York không tìm thấy bất cứ chi tiết hay mối nguy nào đáng tin. Giám đốc cảnh sát New York Bratton tuyên bố đã điều động nhiều cảnh sát để tuần tra ở khu vực tàu điện ngầm. Các con đường trong thành phố vốn đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong khi diễn ra hội nghị Liên Hiệp Quốc.

Tại Los Angeles, thành phố đông dân thứ hai nước Mỹ. Các cơ quan có thẩm quyền khẳng định dù không có bằng chứng cụ thể về đe dọa khủng bố đối với hệ thống giao thông, phía họ vẫn sẽ làm việc với chính phủ liên bang để theo dõi tình hình. Giới chức trách cũng kêu gọi người dân cảnh giác. Chính quyền tại Chicago và Washington thông báo hiện chưa tìm thấy mối đe dọa nào.

Trước đây, Mỹ đã từng gặp phải nhiều lời đe dọa từ các tổ chức vũ trang nhầm vào hệ thống giao thông công cộng. Tuy nhiên, hiện tại phía Mỹ chưa có thông tin nào về một thảm kịch sắp xảy ra từ do IS thực hiện.