IS mở trường dạy tiếng Anh, phương Tây thêm lo sợ

IS đã cho đăng một thông báo lên Twitter ngày 22-2 về việc thành lập hai ngôi trường nói tiếng Anh. Theo đó, trường nam sinh tên là Abu Mus'ab Zarqawi (tên gọi chính thức là trường Al Qadhim). Còn trường nữ sinh nằm sát bên có tên gọi là Aisha.



Bản thông báo cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch học tập và đã được gửi đến các học sinh (từ 6-14 tuổi) và các giáo viên “tương lai” của hai ngôi trường. Theo đó, giờ học kéo dài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa hàng ngày, trừ thứ 5 và thứ 6.



IS đã mở hai trường học nói tiếng Anh tại Raqqa, Syria cho con cái của những người lính nước ngoài (Ảnh: AP)

Theo thông báo này, các môn học bằng tiếng Anh sẽ bao gồm việc dạy về đạo Hồi, cũng như chủ nghĩa thánh chiến “jihadiyyah”, toán và tiếng Anh. Bản thông báo nêu: “Các môn dạy bằng tiếng Ả Rập là kinh Quran và Ngữ văn Ả Rập”. Cuối bản thông báo là sơ đồ nơi các lớp học mới sẽ diễn ra.

Đáng chú ý, bản thông báo này cũng đưa ra chi tiết liên lạc của một nhân vật mang tên tên là Abu Muhammad và khuyến khích người đọc gọi điện thắc mắc về trường học mới.

Các chuyên gia đã bày tỏ quan ngại đối với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Họ giải thích rằng Nhà nước Hồi giáo đang tìm cách thu hút các chiến binh nước ngoài bằng cách mở các trường học nói tiếng Anh ở Raqqa – nơi đóng quân chính của bọn khủng bố.

Động thái này được xem như là một nỗ lực mới của IS nhằm thiết lập vương quốc. Các chuyên gia lưu ý rằng hàng chục ngàn người nước ngoài, một số đi cùng với gia đình của họ, đã bỏ đến các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria và Iraq để tham gia thánh chiến.