IS nhận trách nhiệm xả súng đẫm máu ở Las Vegas

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 2-10 lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng hàng loạt kinh hoàng nhất lịch sử hiện đại Mỹ với hơn 50 người chết và hơn 400 người bị thương đêm 1-10.



“Vụ tấn công Las Vegas được một chiến binh IS thực hiện, nhằm đáp lời kêu gọi nhắm vào các nước trong liên quân. Chiến binh tấn công Las Vegas đã cải đạo sang đạo Hồi từ vài tháng trước” – theo trang tin Amaq của IS. Từ “liên quân” này nhằm chỉ đến liên quân quốc tế đánh IS do Mỹ dẫn đầu ở Trung Đông.

Đêm 1-10, từ một căn phòng trên tầng 32 của khách sạn sòng bài Mandalay Bay ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ), tay súng Stephen Paddock xả súng vào đám đông đang tham dự một đêm nhạc đồng quê ngoài trời phía đối diện.

Có thông tin tay súng Paddock bị lực lượng đặc nhiệm SWAT bắn chết, tuy nhiên ABC News dẫn thông tin cảnh sát cho rằng Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào phòng. Trong căn phòng này, ngoài thi thể tay súng Paddock còn có hơn 10 khẩu súng trường.



Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AFP



Nói với Fox News, cựu đặc vụ kiêm cựu phát ngôn FBI John Iannarelli nhận định: “Rõ ràng vụ này đã được lên kế hoạch rất kỹ. Chúng chờ đến khi có một sự kiện ngoài trời, đông người, và thuê một phòng đối diện để hành động”.

Ông Iannarelli đánh giá cao khả năng sử dụng súng trường của tay súng Paddock: “Chúng được đào tạo rất kỹ. Đó không phải là chuyện dễ dàng”.

Dù cho vụ xả súng này chính xác là hình thức tấn công Mỹ vốn sợ hãi, nhưng ông Iannarelli vẫn cho rằng còn quá sớm để xác định động cơ và đây có phải là hành động của “một con sói đơn độc” hay không.

Trước mắt, dù IS lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng ABC News dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao cho biết đến giờ vẫn chưa phát hiện có mối liên hệ nào giữa vụ xả súng với khủng bố quốc tế.