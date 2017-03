IS nuôi tham vọng xâm chiếm Ả Rập Saudi

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS giờ đây đã vượt xa khỏi khuôn khổ một nhóm thánh chiến cực đoan như al-Qaeda. Tổ chức này đang liên tục mở rộng lãnh thổ chiếm đóng. Theo học viện nghiên cứu và phân tích Jamestown Foundation, nhóm khủng bố này chưa có dự định dừng xâm chiếm mở rộng và đó có thể là mối đe dọa nghiêm trọng cho Ả Rập Saudi.

Trung tâm này cho biết, mặc cho IS đang phải “gồng mình” chống lại quân đội chính phủ Iraq và Syria, các phe cánh nổi dậy đối lập, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, IS vẫn nuôi rất nhiều tham vọng tấn công, trong đó có mục tiêu Ả Rập Saudi.



Nhiều khả năng IS đang âm mưu tiến đánh Ả Rập Saudi (Ảnh: Sputnik)

Trong một đoạn thông cáo được tung ra vào mùa thu năm ngoái, lãnh đạo của IS là Abu Bakr al-Baghdadi có đề cập đến “những miền đất của Haramein” (hai thánh địa – tên gọi của vùng đất Ả Rập Saudi thời vương quốc Hồi giáo cổ đại) và cho rằng hoàng tộc Saudi ngày nay không đáng được công nhận.

Al-Baghdadi còn nhắc đến hai vùng đất thiêng Mecca và Medina trên lãnh thổ của Ả Rập Saudi, đồng thời tuyên bố bổ nhiệm “thống đốc khu vực” đại diện cho IS và kêu gọi người dân Ả Rập đi theo tiếng gọi của tổ chức. Ông còn khích động quần chúng tham gia vũ trang, tấn công chính quyền Riyadh và “quân đội chính quy”.

Theo Sputnik, thủ lĩnh của IS đã yêu cầu những môn đồ tấn công vào quốc gia có số dân đông đảo theo dòng Hồi giáo Shi’a và quả quyết rằng một ngày nào đó, cờ của IS sẽ “bay phấp phới ở Mecca và Medina”. Hiện IS đang lấy cớ thù địch với nhà nước Ả Rập Saudi vì họ cho rằng chính quyền nước này đầy rẫy quan tham và do Mỹ hậu thuẫn.

Nhóm chuyên gia cho rằng đây không phải là lời đe dọa suông. Hồi tháng 1, nhóm binh lính cực đoan đã thâm nhập vào một thị trấn phía bắc Ả Rập Saudi và đụng độ với cảnh sát biên giới. Một phần tử đánh bom liều chết đã nhấn kíp nổ khi vờ đầu hàng lực lượng an ninh làm một viên cảnh sát phải thiệt mạng.