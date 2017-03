IS phá hủy cổng thành 2.000 năm tuổi ở Iraq

Hãng RT cho biết công trình kiến trúc này còn được gọi là Cổng trời và được sử dụng để bảo vệ thành cổ Nineveh, địa danh từng xuất hiện trong Kinh Thánh.



Thông tin IS phá hủy cổng thành trên đã được Viện Nghiên cứu Iraq của Anh xác nhận và Bộ cổ vật ở Baghdad cũng không phủ nhận việc này. Theo báo cáo, bọn khủng bố đã sử dụng các thiết bị quân sự để phá hủy cổng thành Mashqi.



Cổng thành Mashqi trước khi bị IS phá hủy. Ảnh: RT/FLICKR



Nhà hoạt động truyền thông Zuheir Mousilly nói thêm rằng IS cũng đã phá hủy nhiều di tích lịch sử của Iraq trước đó, trong đó có các TP Nimrud, Winged Bulls và Bảo tàng Quốc gia Mosul.

Đối với công trình vừa bị IS phá hủy, các báo cáo khác cho rằng IS đã đập vụn công trình này và đem bán từng khối riêng biệt.

Cổng thành Mashqi được phát hiện năm 1968 và được cho là một trong những cổng vòm cổ ở phía đông tỉnh Nineveh. TP Nineveh được đề cập trong Kinh Thánh vào thế kỷ VII và từng là TP lớn nhất trên thế giới.

Việc phá hủy cổng thành này chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các hành động phá hoại do IS tiến hành. Hiện chính phủ Iraq vẫn đang trong quá trình triển khai chiến dịch nhằm giành lại Mosul từ tay IS.