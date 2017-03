IS phát kẹo mừng vì bắn hạ máy bay Nga

(PLO)- Giữa lúc chính quyền phương Tây ngày càng đặt nghi vấn vào việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là thủ phạm bắn hạ máy bay Nga ở Ai Cập thì quân khủng bố IS mới đây đã đăng tải video tuyên truyền ghi lại cảnh các tay súng IS đang phân phát kẹo mừng vì tai nạn này.