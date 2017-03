IS phủ bạt toàn thành trì Raqqa để tránh bị theo dõi

Theo Telegraph, vì nghi ngờ đang bị theo dõi và trở thành mục tiêu của các cuộc không kích của liên quân, các thủ lĩnh cấp cao của IS đã yêu cầu giăng bạt che phủ mọi con đường trong thành trì Raqqa ở Syria để tiện bề di chuyển mà không bị phát hiện.

Các bức ảnh do nhóm hoạt động chống IS ở Syria tên Raqqa is being Slaughtered Silently đăng tải trên mạng về cuộc sống bên trong thành trì Raqqa cho thấy tổ chức IS đã giăng bạt phủ trên khắp con đường ở đây qua mái nhà dân và các cửa hàng.



IS cho giăng bạt các con đường ở thành trì Raqqa, Syria. Ảnh: Twitter

Một thủ lĩnh IS hôm 26-4 đã phát đi một thông điệp cho toàn bộ cư dân ở Raqqa với nội dung: “Tất cả chúng ta đều là đối tác, điều đó có nghĩa là mỗi hộ gia đình phải đóng 2.000 SYP (gần 9 USD) để phủ bạt như chúng tôi từng làm cách đây vài ngày ở một số tuyến đường chính nhằm tránh việc do thám, theo dõi các chiến binh của chúng ta từ trên không”.



Đại tá Steven Warren, phát ngôn viên liên quân không kích IS do Mỹ dẫn đầu, xác nhận rằng đây là chiến thuật khá phổ biến mà IS sử dụng ở các TP của Syria cũng như Iraq.

“IS sử dụng chiến thuật này khoảng một năm nay” - ông Warren nói.

Raqqa là thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc không kích do liên quân cũng như không quân Syria và máy bay chiến đấu của Nga tiến hành. Nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS đã thiệt mạng trong các cuộc không kích tại đây, trong đó có tay súng gốc Anh là Mohammed Emwazi, hay còn gọi là “John thánh chiến”.