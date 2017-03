IS ra chính sách tàn độc, 'thanh lọc' trẻ em khuyết tật

Theo Mirror, Mosul Eye, nhóm hoạt động tại Iraq cho biết ban thực thi luật Hồi giáo Shar’ia của phiến quân IS đã ban hành một “fatwa” (thuật ngữ để chỉ sắc lệnh tôn giáo của Hồi giáo), ra lệnh giết chết những trẻ sơ sinh, trẻ em khuyết tật và mắc hội chứng Down.



IS ban hành sắc lệnh giết trẻ em khuyết tật và mắc hội chứng Down (Ảnh: Mirror)

Nếu đây là sự thật (do các báo cáo từ các vùng chiến sự rất khó xác minh) thì có nghĩa là quân khủng bố IS đang muốn “học hỏi” theo thủ đoạn tàn bạo của phát xít Đức. Phát xít Đức đã từng cho thi hành chính sách giết hại trẻ em khuyết tật vì cho rằng đó là “gánh nặng của quốc gia”.

Sau khi Mosul Eye theo dõi các trường hợp tử vong của những trẻ em mắc hội chứng Down và dị tật bẩm sinh khác, họ đã phát hiện ra sắc lệnh trên do một trong các thẩm phán thực thi luật Shar’ia, có tên Abu Said Aljazrawi ban hành.

Thông tin Mosul Eye thu thập được cho thấy phần lớn trẻ em mắc hội chứng Down bẩm sinh đều là con cái của những chiến binh nước ngoài kết hôn cùng với phụ nữ Iraq, Syria và châu Á.

Các nhà hoạt động đã ghi nhận hơn 38 trường hợp sát hại trẻ em mắc hội chứng Down và các dị tật khác. Những đứa trẻ này bị tiêm thuốc độc hoặc bị làm cho ngạt thở và ở trong độ tuổi từ một tuần tới ba tháng tuổi.

Một tuyên bố từ Mosul Eye cho biết: “Có vẻ như việc IS sát hại đàn ông, phụ nữ và người cao tuổi là không đủ, nên bây giờ chúng còn ra tay với cả trẻ em”.

“Chúng còn man rợ hơn cả phát xít Đức” - một người dùng Facebook phẫn nộ.