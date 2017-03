IS sản xuất vũ khí quy mô lớn

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sản xuất vũ khí quy mô lớn ở các địa điểm trong và xung quanh Mosul (Iraq), AP dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR - Anh) công bố ngày 14-12.

Tháng trước, các nhà nghiên cứu CAR đã đến khảo sát sáu cơ sở sản xuất vũ khí của IS ở đông Mosul và nhận định IS đã sản xuất hàng chục ngàn đơn vị vũ khí như pháo và súng cối trong vài tháng trước khi chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu.

Nghiên cứu các vũ khí của IS tìm thấy trong các cơ sở sản xuất cũng như trên các chiến trường trong quá trình quân Iraq tấn công tái chiếm Mosul, các nhà nghiên cứu tại CAR nhận định vật liệu sản xuất vũ khí được IS thu thập chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

“Dù các cơ sở sử dụng vật liệu và hóa chất không theo tiêu chuẩn nhưng quy mô tổ chức, cách thức kiểm soát chất lượng và quản lý vật liệu cho thấy đây là một hệ thống sản xuất vũ khí theo tiêu chuẩn công nghiệp phức tạp, được quản lý tập trung” - theo báo cáo.



Lính chống khủng bố Iraq và người dân khu vực Mosul tái chiếm được từ IS ngày 13-12. Ảnh: AP

Cùng với việc quân Iraq ngày càng thắng thế ở Mosul, nhiều cơ sở sản xuất vũ khí của IS phải ngưng hoạt động. Giám đốc điều hành CAR James Bevan cảnh báo IS có thể đã di chuyển các chuyên gia sản xuất vũ khí của mình ra khỏi Mosul, sang Syria và sang Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ các tài liệu của IS thu thập được ở Mosul, các nhà nghiên cứu nhận định IS bên cạnh sản xuất vũ khí còn chú trọng nâng cao kiến thức sử dụng vũ khí cho các tay súng. Cụ thể, IS đã hướng dẫn các tay súng cách đặt thiết bị nổ, điều khiển các hệ thống vũ khí phức tạp như tên lửa dẫn đường chống tăng.

Chiến dịch tái chiếm Mosul đã tiến hành được gần hai tháng và gặp kháng cự rất mạnh từ IS. Đến nay quân Iraq mới tái chiếm được gần ¼ Mosul.