IS sắp sửa bị tiêu diệt ở Libya

Theo thông tin ban đầu có nhiều nạn nhân. Hai vụ xảy ra gần địa điểm tập trung quân và vụ thứ ba xảy ra tại bệnh viện dã chiến.

Đây là đòn trả đũa của IS trong lúc chúng bị vây hãm tại Sirte. Từ cuối năm 2014, IS đã lợi dụng bất ổn về chính trị và an ninh tại Libya sau khi chế độ Gaddafi bị lật đổ để tranh giành lãnh thổ và xây dựng căn cứ tại Sirte.

Từ ngày 12-5, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, quân đội chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đã mở chiến dịch quy mô truy quét IS, trong đó có tấn công tái chiếm Sirte. Tính đến ngày 12-6, quân đội chính phủ đã chiếm được khu vực cảng và nhiều khu phố. Cuối tuần trước, giao tranh diễn ra ác liệt với các trận đánh giành giật từng khu phố, không kích và nã pháo (ảnh).

Chiến dịch quyết định này đã mang lại thành công. IS bị bao vây trong khu vực rộng

5 km2 trong thành phố. Trên Twitter, đặc phái viên của LHQ về Libya Martin Kobler viết ông rất ấn tượng trước thế tiến công nhanh chóng của quân đội chính phủ Libya. Ông Brett McGurk, đặc phái viên của Tổng thống Obama trong liên minh chống IS, nhận xét bước tiến này hết sức đáng khích lệ.

Hiện nay, IS đang đối phó với ba mặt trận gồm Sirte (Libya), Fallujah (Iraq), Manbij và Raqqa (Syria). AFP ghi nhận dù vậy, IS vẫn tiếp tục là mối đe dọa. Chúng đã áp dụng chiến thuật sống sót bằng cách phân tán quân thành nhiều nhóm bí mật trà trộn trong cộng đồng Hồi giáo Sunni ở Iraq, Syria và Libya. Khi cần thiết chúng có thể tập trung mở chiến dịch trả đũa. Các nhóm cũng tăng cường tấn công tự sát như con thú bị dồn đến đường cùng.