IS sắp 'tháo chạy' khỏi thành phố lớn thứ 2 Iraq?

Theo hãng tin Sputnik News (Nga), các chiến binh thánh chiến IS khẳng định đích thân thủ lĩnh Abu Bakral- Baghdadi của IS đã ra lệnh không tấn công, rút quân khỏi Mosul.



Theo như một trang mạng của Đảng Dân chủ Kurdistan (đại diện cho dân tộc Kurd tại Iraq - NV), Abu Bakral-Baghdadi đã “mơ thấy Tiên tri Muhammad “đề nghị mình rời khỏi địa phận tỉnh Mosul mà không “gây thêm đổ máu”.

Các thành viên của IS đã bắt đầu lan truyền thông tin này trong hàng ngũ chiến binh. Cả những dân thường sống ở trong vùng chiếm đóng của IS cũng biết được tuyên bố này. Không có bất cứ thông tin cụ thể nào về ngày rút quân hay lí do của "nhà Tiên tri” được xác nhận.



Đích thân thủ lĩnh IS là Abu Bakral- Baghdadi của IS đã ra lệnh không tấn công, rút quân khỏi Mosul (Ảnh: East News)

Quân đội của IS vẫn đang nắm giữ một số khu vực của thành phố Tirkit sau 2 tuần giao tranh với các lực lượng vũ trang của chính phủ Iraq. Cùng lúc đó, các quan chức Iraq cũng cho biết họ đang tạm dừng các đợt tấn công để kêu gọi thêm quân viện trợ và để bảo vệ của cải và cuộc sống dân thường.

Chính quyền Iraq và đồng minh đã tuyên bố đang nắm quyền kiểm soát thế trận, đang tiến hành bao vây một nhóm nhỏ binh lính IS còn kẹt lại ở Tirkit. Họ hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố trong những ngày sắp tới.

Khoảng 30.000 quân của chính quyền Iraq, lực lượng dân quân của người Shiite và thành viên bộ lạc Sunni địa phương đã tiến hành một chiến dịch để giành lấy quyền kiểm soát thành phố Tirkit từ ngày 3-3, làm bước đà tiến đến giải phóng Mosul- thành lũy chính của quân đội IS ở Iraq.