IS sát hại con tin người Nhật thứ hai

Hình ảnh của nhà báo Goto Kenji trong những ngày cuối cùng

Hãng tin Reuters trích dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ngày hôm nay, đoạn video “có độ xác thực rất cao”.

Ông Nakatani thuật lại báo cáo của Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo rằng "đoạn clip có thể đáng tin được".

Hiện tại, chính phủ Nhật Bản đang cố gắng điều tra xác minh đoạn video chiếu cảnh nhà báo thứ hai bị chặt đầu, theo đài truyền hình NHK cho hay vào hôm nay (1 – 2).

Trước đó, ông Goto đã đến Syria vào tháng 10 - 2014 để đàm phán với IS về việc cho thả ông Haruna Yukawa, một giám đốc điều hành công ty an ninh của Nhật Bản. Sau khi bắt cả hai người làm con tin, các tay súng cực đoan IS yêu cầu chính quyền Nhật cung cấp một khoản tiền chuộc lên tới 200 triệu USD.