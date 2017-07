IS sẽ tan rã vào cuối năm nay

Lúc thông báo thành lập nhà nước Hồi giáo ở Mosul (Iraq) cách đây ba năm, IS kiểm soát 90.000 km2, nay chúng chỉ còn kiểm soát 36.200 km2 tính đến tháng 6-2017.

Về tài chính, nghiên cứu cho thấy IS đã mất 80% nguồn thu từ dầu hỏa, thuế, tài sản tịch thu. Thu nhập hằng tháng đạt 81 triệu USD vào quý II-2015 đã giảm chỉ còn 16 triệu USD trong quý II-2017. Nguyên nhân do chúng mất dần các TP đông dân cư và phải rút khỏi các khu vực khai thác dầu hỏa. Nguồn thu hằng tháng từ dầu hỏa đã giảm 88% so với năm 2015.



Địa bàn IS còn kiểm soát tính đến tháng 6-2017. Ảnh: IHS

Nghiên cứu của IHS Markit đánh giá âm mưu thiết lập nhà nước Hồi giáo của IS đã thất bại và IS sẽ không thể sống sót sang năm thứ tư. Theo nghiên cứu, phần địa bàn còn lại của IS sẽ phân rã, các khu vực đô thị do IS kiểm soát rồi sẽ lần lượt thất thủ vào cuối năm nay, các ổ đề kháng cuối cùng của IS sẽ bị tiêu diệt trong năm 2018.

Tại Iraq, tám tháng sau khi quân đội Iraq mở chiến dịch hành quân, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đánh giá chiến dịch giải phóng hoàn toàn Mosul chỉ còn là vấn đề thời gian. Tính đến ngày 1-7 chỉ còn 200-300 quân IS cố thủ bên trong thành cổ, trong đó đa số là các tay súng nước ngoài.

Tại Syria, IS ở Raqqa (cứ địa ở Syria) đã bị bao vây hoàn toàn từ ngày 29-6 sau khi đường thoát cuối cùng của chúng đã bị lực lượng người Kurd kiểm soát. Trước đà tấn công của quân đội Syria, IS cũng đã rút hoàn toàn khỏi tỉnh Aleppo vào ngày 30-6 sau khi kiểm soát 50% diện tích Aleppo từ cuối năm 2014. Nguồn tin từ quân đội Syria đã xác nhận điều này. Hiện thời các lực lượng của Syria cũng như của nước ngoài đều hiện diện tại tỉnh Aleppo.

Mỹ và Syria đánh giá sau Raqqa, IS sẽ chọn TP Mayadin cách Raqqa 190 km làm cứ địa mới. Trong mấy tháng qua chúng đã gầy dựng bộ máy mới tại đây. Trước nội chiến Syria, dân số tại Mayadin khoảng 40.000-50.000 người. Mayadin thuộc tỉnh Deir Ezzor, cách sông Euphrates 90 km và ở cạnh khu vực khai thác dầu lớn nhất thuộc quyền kiểm soát của IS.