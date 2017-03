IS sử dụng vũ khí Mỹ để tập luyện

Một video mới cho thấy các chiến binh IS đang huấn luyện bằng súng trường M16 do Mỹ chế tạo.



Theo Sputnik News, tháng 6-2015, thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo chính quyền nước này đã mất một kho vũ khí lớn được chế tạo tại Mỹ. Dự định ban đầu vốn để hỗ trợ chính quyền mới thành lập của Iraq. Quân khủng bố IS đã trưng dụng 2.300 xe quân sự Humvee của Mỹ.

“Chúng tôi không thể thay thế xe quân sự Humvee mà chúng ta đã đánh mất trong trận chiến. Và chúng tôi vẫn tiếp tục mất loại phương tiện quân sự này vì cuộc chiến vẫn tiếp diễn” – ông Haider al-Abadi nói.

Vài ngày sau khi hay tin, chính quyền Obama thông báo sẽ vận chuyển vũ khí tới cho cả Quân đội Iraq và các chiến binh bộ tộc.



Quân khủng bố IS sử dụng khẩu súng trường M16 chế tạo ở Mỹ để tập luyện (Nguồn: Sputnik News)

Một video được tổ chức khủng bố IS công bố hôm 1-9 cho thấy một khóa huấn luyện của tổ chức có sự tham gia của hơn một chục chiến binh. Những khẩu súng trường truyền thống AK-46 được thay thế bằng súng trường M16, loại súng nổi tiếng của quân đội Mỹ.

“Đáng chú ý là việc các chiến binh IS sử dụng súng của Mỹ rất hiếm và chỉ bắt gặp ở Iraq. Những khẩu súng này có thể là do lực lượng Mỹ để lại hoặc do chúng cướp được từ binh lính Iraq”, NBC News dẫn lời cơ quan an ninh Flashpoint.

Đây không phải là lần đầu chiến binh IS nắm trong tay vũ khí của Mỹ. Năm ngoái, quân khủng bố IS cũng đã công bố một video cho thấy nhóm này tuyên bố đã thu được một kho vũ khí của chiến binh Kurd, bao gồm vật tư y tế, đạn dược và vũ khí.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chuẩn đô đốc John Kirby nói với báo giới rằng ông không rõ video được quay lại chính xác vào thời điểm nào.

Trước đó IS cũng đã thu được pháo binh hạng năng do Lầu Năm Góc để lại. Những bức ảnh đăng tải hồi tháng 5 cho thấy 10 xe tăng M1A1 Abrams bị IS thu giữ khi chúng kiểm soát thủ thủ Ramadi.