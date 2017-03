IS tàn ác buôn bán nội tạng nô lệ tình dục

Một bản báo cáo từ Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông, chuyên trách giám sát kênh trực tuyến của IS cho biết các binh lính IS đang rao bán công khai nội tạng của nô lệ trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, các chuyên gia phát hiện rất nhiều mẩu tin nhắn vạch trần hoạt động buôn lậu nội tạng người của IS.



Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohamed Alhakim nói đầu năm nay, hàng tá thi thể được phát hiện đều có vết mổ, nhiều nhất là ở chỗ các cơ quan quan trọng. Thông thường, thận là cơ quan bị lấy mất nhiều nhất. Trong tháng 2, người ta phát hiện những xác chết đều bị chất đống trong một hố chôn tập thể sâu dưới lòng đất.



IS đang bán nội tạng nô lệ tình dục để duy trì nguồn tài chính cho hoạt động khủng bố (Nguồn: Express)

Gần đây truyền thông còn rộ lên thông tin phiến quân “khát máu” còn biến cải sách kinh đạo Hồi, cho rằng họ là những tín đồ được phép cưỡng bức phụ nữ. IS đã diễn giải nội dung kinh Koran, cho rằng tín đồ được “khuyến khích và tha thứ” cho hành động tấn công phụ nữ không có đức tin Hồi giáo.

Người Yazidi luôn trở thành mục tiêu khủng bố của phiến quân ở Iraq và Syria vì tộc Yazidi luôn có đức tin riêng khác với người Hồi giáo. Tổng cộng có đến 5.270 người thuộc bộ tộc này bị bắt cóc trong năm ngoái, trong khi hơn 3.000 người khác chắc chắn nằm trong vòng kiểm soát của IS.



Hàng ngàn phụ nữ Yazidi đang chịu xiềng xích của IS (Nguồn: Express)

Vừa qua, một cô bé 12 tuổi tẩu thoát khỏi băng nhóm. Cô kể lại kẻ hành hạ mình đã nói rằng việc cưỡng hiếp phụ nữ ngoại đạo có trong qui định của kinh Koran.

Mỗi lần hành sự xong, các kẻ thủ ác đều cầu nguyện mặc cho nạn nhân đau đớn van xin. “Nếu làm vậy, hắn ta đang được gần với Chúa”, cô bé nói thêm.