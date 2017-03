IS tấn công Indonesia

Giữa buổi sáng 14-1, thủ đô Jakarta (Indonesia) rúng động vì nhiều vụ nổ và đấu súng. Hãng tin AP dẫn lời Tướng Anton Charliyan - phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết, ban đầu xảy ra hai vụ nổ lựu đạn trong khuôn viên quán café Starbucks bên trong một khu vực mua sắm đông đúc dọc đường Jalan Thamrin – khu vực rất nhiều người nước ngoài và là một trong những tuyến đường chính của Jakarta.



Hiện trường vụ tấn công.

Các vụ nổ khiến khách chạy vào bãi đậu xe, các tay súng chạy theo và bắn vào họ. Cảnh sát đến sau đó và xảy ra đấu súng dữ dội. Vài phút sau, thêm hai tên chạy mô tô đến một trụ sở cảnh sát gần đó và giật nổ bom tự sát mang theo người. Các vụ đấu súng diễn ra đến tận chiều. Hiện trường ngổn ngang, xác người nằm rải rác trên phố.



Vài giờ sau sự việc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến hiện trường, thị sát đường phố và khẳng định tình hình đã được kiểm soát.



Đến 9 giờ tối cùng ngày lại xảy ra một vụ nổ ở trên nóc một toà nhà gần địa điểm xảy ra các vụ nổ và đấu súng buổi sáng. Tuy nhiên chưa có thông tin về vụ này.

Số liệu từ Bộ Nội vụ Indonesia và đại sứ quán Mỹ ở Indonesia cho thấy có bảy người chết, trong đó có năm nghi can, 23 người bị thương. Hai người chết một là công dân Indonesia, một là người Canada, có bốn người nước ngoài bị thương (Algeria, Áo, Đức, Hà Lan). Không có người Việt thương vong. Nhiều nước trong đó có Mỹ khuyến cáo công dân tránh đến Indonesia nếu không cần thiết.



Trong ngày, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã ra thông cáo tuyên bố mình là thủ phạm và số người chết tới 15 người chứ không phải bảy người như chính phủ Indonesia thông báo, theo Reuters. “Một nhóm chiến binh ở Indonesia đã nhắm vào một nhóm công dân của liên quân thập tự chống lại IS.”

Trước đó, trang web Aamaq News Agency có liên kết với IS cũng tuyên bố IS là thủ phạm, mục tiêu tấn công là nhắm vào người nước ngoài và cảnh sát Indonesia.

Tướng Anton Charliyan cũng khẳng định những kẻ tấn công thuộc tổ chức IS, chúng đã bắt chước các hành động khủng bố ở Paris. Sau khi Paris bị khủng bố, Indonesia đã cảnh báo nước này có thể cũng sẽ là mục tiêu và đặt cảnh sát vào tình trạng báo động cao.

Các vụ tấn công ở Jakarta xảy ra chỉ hai ngày sau vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) làm 10 du khách Đức thiệt mạng, và hai tháng sau các vụ khủng bố ở Paris làm gần 130 người thiệt mạng.

Theo nhiều chuyên gia phân tích an ninh, trong đó có chuyên gia Bob Baer và chuyên gia an ninh Sajjan Gohel thuộc Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương, các vụ khủng bố mới nhất ở Indonesia làm họ rất lo ngại các chi nhánh IS ở các nước sẽ độc lập thực hiện khủng bố mà không cần đến chỉ đạo từ các thủ lĩnh ở Syria.