IS thả cậu bé 15 tuổi từ mái nhà vì cáo buộc đồng tính

Theo Daily Mail, cậu bé tên Abu Zaid, 15 tuổi đã bị thả từ tòa nhà cao tầng ở tỉnh Deir ezzor, Syria. Nhân chứng cho biết vụ hành quyết diễn ra công khai trước sự chứng khiến của hàng trăm người dân địa phương, theo ARA News.



IS thả người bị buộc tội đồng tính từ trên mái nhà hoặc tòa tháp xuống. Ảnh minh họa

“Cậu bé bị buộc tội có quan hệ đồng tính với một thủ lĩnh IS có tiếng tên Abu Zaid al-Jazrawi” - ARA News dẫn lời nhà hoạt động truyền thông Sarai al-Din nói. “Abu Zaid al-Jazrawi buộc phải rời khỏi Syria và tham gia chiến đấu ở các chiến trường tại miền tây bắc Iraq. Quyết định này do giới lãnh đạo IS ban hành” - al-Din nói.

Cậu bé bị bắt ngay trong tòa nhà của tên thủ lĩnh IS trên. Được biết người này đến từ Ả Rập Saudi.

Đồng tính luyến ái được xem là một tội danh, phải bị trừng phạt bằng cái chết theo như quy định trong luật Sharia khắc nghiệt của IS. Cậu bé Abu Zaid bị xét xử trước tòa án Hồi giáo ở tỉnh Deir ezzor trước khi bị hành quyết.

Daily Mail cho biết chưa thể xác minh độc lập những thông tin trên nhưng trước đó IS cũng đã từng công khai hành quyết những người đàn ông bị cáo buộc đồng tính theo cách tương tự trên.