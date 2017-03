IS thiết kế 'Facbook' phiên bản khủng bố?

Tuy nhiên, trang mạng này đã biến mất vào ngày 9-3. “Khelafabook” đã bị báo cáo là được tạo ra làm một mạng xã hội dành riêng cho những người ủng hộ IS.



Theo tờ Independent (Anh), trang web này được đăng kí và đặt máy chủ bởi nhà cung cấp Internet Mỹ GoDaddy cho một tài khoản mang tên là “Abu Musab”. Tài khoản này tự công khai thông tin quốc tịch là Ai Cập. Tuy nhiên, đối tượng lại khẳng định mình sống ở “Mosul, nhà nước Hồi giáo”.



"Facebook" phiên bản IS xuất hiện bất ngờ vào đêm 8-3 (Ảnh: RT)

Mosul là một thành phố ở miền Bắc Iraq hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của IS. “Abu Musab” có nghĩa là “Cha của Musab” trong tiếng Ả Rập. Cái tên này có khả năng có liên hệ đến cựu lãnh đạo của quân đội Hồi giáo ở Iraq, Abu Musab al-Zarkawi, người đã tử vong trong một trận không kích của Mỹ vào năm 2006.

Nhưng chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi được thành lập, trang web đã ngừng hoạt động. Khi vào trang web, chỉ còn có tập hợp một danh sách các tên nặc danh hiện lên.

Đã bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ rằng trang web “Khelafabook” có thể chỉ là một chiêu trò gây sự chú ý chứ không phải là một chiến dịch mạng xã hội thực sự của IS.



Hình ảnh duy nhất còn tồn tại trên trang mạng xã hội này sau khi nó dừng hoạt động (Ảnh: RT)

Một nghiên cứu được công bố gần đây bởi Học viện Brooking, một viện cố vấn chính sách có trụ sở tại Washington, đã đưa ra kết luận rằng những người ủng hộ IS có từ 46,000 đến 90,000 tài khoản Twitter.

Trung bình, tài khoản Twitter của một người ủng hộ IS có khoảng 1 ngàn người theo dõi, con số này là “tương đối cao” so với những tài khoản thông thường. Ba phần tư người sử dụng Twitter có liên kết với IS đăng tải thông tin bằng tiếng Ả Rập và một phần năm là tiếng Anh.

Twitter gần đây đã bắt đầu cấm những tài khoản ủng hộ IS, khiến nhóm này kêu gọi chém đầu luôn cả các nhân viên quản lý mạng xã hội.