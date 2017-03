IS thiêu sống 45 người

Tin tức về hành động tàn bạo này nối tiếp theo sau cuộc hành hình chặt đầu 21 người Thiên Chúa giáo tại Libya và thiêu sống dã man một phi công Jordan.



Theo cảnh sát trưởng địa phương Đại tá Qasim al-Obeidi, vài người bị hành hình có thể từ các lực lượng an ninh Iraq, nhưng không có dữ liệu chính xác được đưa ra.

Al-Obeidi cũng thông báo rằng thị trấn này đang bị tấn công, đặc biệt là vào các lực lượng an ninh và những tòa nhà chính phủ, xin chính quyền Iraq và cộng đồng quốc tế giúp đỡ.

Thị trấn al-Baghdadi thuộc tỉnh Anbar vừa bị quân đội IS chiếm vào thứ Năm tuần trước. Địa điểm này chỉ cách căn cứ không quân Iraq Ain al-Asad 8km, nơi có 300 thủy quân lục chiến Mỹ đang huấn luyện lực lượng địa phương.



Những chiến binh IS ở thành phố Mosul, miền Tây Iraq

IS không thành công trong nỗ lực chiếm cứ căn cứ vào thứ Sáu tuần trước, ngay cả khi dùng những kẻ đánh bom liều chết để tấn công.

Khoảng 90% lãnh thổ huyện al-Baghdadi đang nằm dưới sự kiểm soát của IS, theo một quan chức Iraq cho biết.

Một trở ngại khác trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng là một trong những chỉ huy của lực lượng dân quân Shia, giáo sĩ Moqtada Sadr, tuyên bố rằng quân đội của ông đã tách khỏi nhóm dân quân Shia lớn hơn đang chiến đấu với những kẻ cực đoan.

Sadr nói rằng những nhóm Shia không thuộc quyền kiểm soát của ông đang “tàn phá bằng cách giết chóc, bắt cóc, phá hoại các thánh địa”. Đội dân quân này đã bị cáo buộc có những hành vi tàn bạo với thường dân Sunni.

Những tin tức này nối tiếp chuỗi hành động cực kỳ tàn bạo của quân nổi dậy. Một đoạn phim được đăng vào ngày 15-2 cho thấy cuộc hành hình chém đầu 21 người Thiên Chúa giáo Ai Cập bị bắt cóc ở Libya. Ngày tiếp theo, không quân Ai Cập tấn công vào vị trí của IS ở Libya.

Đây là vụ thiêu sống người đến chết lần thứ hai trong năm. Vào đầu tháng 2-2015, IS đã đăng tải đoạn phim hành hình phi công Jordan Moath ak-Kasasbeh. Al-Kasasbeh bị IS bắt cóc vào cuối tháng 12-2014, khi máy bay của anh bị bắn hạ trong lãnh thổ Syria trong lúc tham gia vào cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. Theo đoạn phim, anh bị thiêu sống trong lồng sắt.