IS thua trận đang thay đổi chiến thuật

Quân đội Syria đánh giá đây là đòn thua đau của IS vì Mayadin là “thủ phủ an ninh và quân sự” của chúng tại tỉnh dầu mỏ Deir ez-Zor ở miền Đông Syria.



IS bị Lực lượng Dân chủ Syria (được Mỹ ủng hộ) tấn công dồn dập ở Raqqa đã phải rút chạy về Mayadin và Bukamal, hai TP ở thung lũng Euphrates chạy dài đến biên giới Iraq. Chiếm được Mayadin là yếu tố quan trọng để giải phóng hoàn toàn tỉnh Deir ez-Zor. Cùng ngày 6-10, báo Sao Đỏ của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin đến nay IS đã mất hơn 91% lãnh thổ chiếm đóng tại Syria. Chúng chỉ còn kiểm soát khu vực duy nhất ở thung lũng Euphrates.

Trong bối cảnh bại trận nặng nề ở Iraq và Syria, liệu IS có bị xóa sổ? Tướng Joseph Votel, tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, đã từng báo cáo IS sẽ rút về không gian mạng. Ông nhận định: Trên nhà nước Hồi giáo ảo, IS tiếp tục phối hợp và gây cảm hứng cho các vụ tấn công đồng thời xây dựng cơ sở hậu thuẫn cho đến khi chiếm được khu vực nào đó trên thực địa. Ông mô tả nhà nước Hồi giáo trên không gian ảo là một cộng đồng phân cấp do một thủ lĩnh cầm đầu hoạt động theo giáo luật Hồi giáo.





Ngược lại, một số chuyên gia đánh giá nhà nước Hồi giáo trên không gian ảo chỉ là đòn nghi binh bởi lẽ IS sẽ quay trở lại với chiến lược ban đầu trước khi lập nhà nước Hồi giáo tự xưng. Đó là phối hợp đánh du kích, tổ chức khủng bố, hoạt động cướp bóc và tuyên truyền.

Hồi cuối tháng 9, hai chuyên gia Haroro Ingram và Craig Whiteside đã từng viết: “Mất Raqqa là sự kiện đánh dấu thời điểm quá độ để các đơn vị chính quy IS chuyển thành các tổ bí mật hoạt động tại các địa bàn kém quản lý ở Iraq và Syria”. Nhiệm vụ của chúng đơn giản là sống sót và khôi phục lực lượng chuẩn bị thời cơ. Trong những góc tối tăm ở Trung Đông, châu Phi hay châu Á, chúng sẽ tìm cách duy trì chiến đấu. Bộ máy tuyên truyền của chúng sẽ cố nhào nặn việc ráng tồn tại thành cuộc đấu tranh quang vinh dẫn đến chiến thắng tiềm tàng.

Tướng Nga Andrei Novikov, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Cộng đồng Các quốc gia độc lập, cảnh báo IS đang thay đổi chiến thuật và chuyển địa bàn hoạt động sang Pakistan. Ông ghi nhận từ mùa thu năm ngoái, Nga đã quan sát thấy một số lượng lớn quân IS từ Syria và Iraq đã di chuyển đến vùng núi Waziristan ở Pakistan. Ngày 4-10, Tổng thống Nga Putin cũng khẳng định IS đang thay đổi chiến thuật. Ông nhận định các chiến dịch chống khủng bố ở Syria và Iraq không xóa sổ hoàn toàn cơ sở hạ tầng và tiềm lực chiến đấu của IS vì chúng đã lập ra nhiều điểm hoạt động mới ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.