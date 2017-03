IS tràn vào Kobani, cuộc không kích của Mỹ đã ‘phá sản’?

Thất bại



Người đứng đầu Cơ quan giám sát Nhân quyền Syria, ông Rami Abdulrahman cho biết ngày 9-9 vừa qua đánh dấu một bước tiến rất lớn của lực lượng IS.



Kobani đang chìm trong khói lửa, lực lượng người Kurd đang tử thủ trên từng tuyến đường ngăn bước tiến IS (Reuters)

“IS đã kiểm soát được 1/3 tỉnh Kobani – bao gồm tất cả khu vực phía đông, một phần nhỏ ở khu vực đông bắc và một khu vực nữa ở phía đông nam”, ông Rami Abdulrahman nói.

Trong khi đó, chỉ huy trưởng lực lượng dân quân người Kurd tại Kobani, Esmat al-Sheikh, lại cho rằng thực tế IS đã kiểm soát đến 1/4 khu vực. “Cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên đường phố”, ông al-Sheikh thông báo trực tiếp từ Kobani.



Quân đội Thổi Nhĩ Kỳ vẫn “bình chân như vại” (Reuters)

Trên chiến trường, Mỹ chỉ hỗ trợ bằng các cuộc không kích, vốn đã bị IS tìm ra cách khắc chế. Trong khi đó, bên kia biên giới, những xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đứng nhìn mà không tiếp cứu một hòn đạn viên pháo nào.

Tổng cộng, chỉ trong riêng ngày thứ 9-9 vừa qua, quân đội Mỹ đã tiến hành 9 cuộc không kích tại Syria nhằm vào lực lượng IS và đã phá hủy được 4 tòa nhà do lực lượng này kiểm soát. Tại Iraq, Mỹ cũng tiến hành thêm 2 đợt không kích nữa.

Kobani đã bị rung chuyển bởi liên tiếp các vụ nổ trong suốt ngày hôm qua. Nhiều cột khói đen bốc lên cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài kilomet. Lá cờ màu đen của IS đã được kéo lên và ở đó từ suốt đêm qua.

Khoảng 180.000 người từ các thành phố và khu vực xung quanh Kobani đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Chờ đợi

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, tướng về hưu John Allen đã được Tổng thống Obama chỉ định tổ chức “các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và chi tiết” với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara vào ngày hôm qua. Tướng Allen và phó đặc phái viên Brett McGurk nhấn mạnh, cuộc chiến chống IS là một chiến dịch “dài hơi” nhưng những động thái khẩn cấp cần phải được đưa ra ngay lập tức để cản lại bước tiến của chúng. Hai bên cũng đã thảo luận về một số biện pháp để “thúc đẩy những nỗ lực quân sự” chống lại IS.

Trong khi đó, chính quyền Ankara lại bực tức với lời đề nghị của Washington. “Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc về trách nhiệm liên quan của Thổ Nhĩ Kỳ trước sự lớn mạnh của IS”, một quan chức cấp cao tại Ankara nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Cavusoglu, cho biết Ankara xem nhẹ khả năng quân đội sẽ được triển khai để hỗ trợ Kobani.



Người tị nạn ồ ạt đổ về Thổ Nhĩ Kỳ để tránh đà tiến quân của IS (AFP)

“Thật sự không thực tế khi hi vọng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một chiến dịch bộ binh chỉ bằng lực lượng của riêng mình”, ông Cavusoglu nói, “Một khi đã có được một quyết định thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đứng ngoài cuộc chiến chung”.

Ankara có lý khi đưa ra lời từ chối tự mình chống lại IS bằng bộ binh. Khi Mỹ, đồng minh lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tiến hành một chiến dịch bộ binh để chống lại IS thì không có lý do gì để Ankara làm điều đó một mình.

Giận dữ

Người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự giận dữ của mình khi chính quyền Ankara làm ngơ trước thảm cảnh của những người anh em của họ tại Syria. Hi vọng mong manh về một tiến trình hòa bình cho vấn đề độc lập của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ xem ra đang bị đe dọa.

Ít nhất 25 người, phần lớn là người Kurd đã thiệt mạng hôm thứ tư vừa qua trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình yêu cầu Ankara làm nhiều hơn để giúp đỡ Kobani.

Tỉnh biên giới Gaziantep cũng chứng kiến sự đổ máu giữa những người ủng hộ và phản đối sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ với Kobani. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ.