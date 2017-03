IS treo ngược và thiêu sống 4 con tin

Tài khoản mạng xã hội của IS đăng tải đoạn video trên được cho là nhằm trả đủa lại đoạn video trước đó cho thấy cảnh một chiến binh của tổ chức này bị lực lượng dân quân Iraq thiêu sống.



Theo tuyên bố từ IS, 4 tù binh (chưa rõ danh tính) bị buộc phải xem đoạn video chiến binh IS bị thiêu sống trước khi bị giết. IS cũng không tiết lộ địa điểm quay đoạn video thiêu sống 4 tù binh này.



Các tù binh bị IS treo ngược và thiêu sống. (Ảnh: DailyStar)

Những tù binh mặc đồ cam, tay và chân bị trói lại và treo ngược trên một thanh kim loại, phía dưới là những đường lửa. Cả 4 tù binh đều bị IS cáo buộc là gián điệp của người Hồi giáo dòng Shia.

Cuối tuần trước, một đoạn video cho thấy một phiến quân Iraq nổi tiếng đã xử tử một chiến binh của IS bằng cách thức tương tự.

Theo tiến sĩ Andreas Krieg, một chuyên gia về Trung Đông của Khoa Nghiên cứu quốc phòng thuộc Đại học King, IS muốn cho kẻ thù lớn nhất của họ về sức mạnh quân đội và hệ tư tưởng - lực lượng dân quân Shia - thấy rằng không có tội ác nào là không bị trừng phạt.

“IS muốn gửi đi thông điệp rằng họ không hề để tâm đến sự tàn ác của Shia, và dù chính phủ Iraq có cương quyết đến mấy, IS vẫn có thể hành động mà không bị trừng phạt.”